Футбольный сезон 2022-2023: когда стартуют топ-чемпионаты в Европе

Уже скоро стартует новый футбольный сезон по всей Европе. В этом году он начнется раньше, поскольку в ноябре-декабре игроки уедут на ЧМ-2022 в Катаре.
Несмотря на войну, чемпионат Украины должен начаться 20 августа и пройти на территории нашей страны. В свою очередь Суперкубок будет отменен, ведь в прошлом году так и не определились чемпион и обладатель Кубка страны.
В других же лигах Европы чемпионаты начнут проводиться уже с середины июля. Первыми стартуют турниры в Польше и Швейцарии. Что же касается ТОП-5 лиг, то их начало намечено на начало-середину августа.
|СТРАНА
|СУПЕРКУБОК
|НАЧАЛО ЧЕМПИОНАТА
|КОНЕЦ ЧЕМПИОНАТА
|Польша
|Лех – Ракув (9 июля)
|15 июля 2022
|27 мая 2023
|Швейцария
|-
|16 июля 2022
|29 мая 2023
|Австрия
|-
|22 июля 2022
|28 мая 2023
|Бельгия
|Брюгге – Гент (17 июля)
|22 июля 2022
|28 мая 2023
|Чехия
|-
|30 июля 2022
|28 мая 2023
|Шотландия
|-
|30 июля 2022
|28 мая 2023
|Англия
|Манчестер Сити – Ливерпуль (30 июля)
|5 августа 2022
|28 мая 2023
|Германия
|Бавария – Лейпциг (30 июля)
|5 августа 2022
|27 мая 2023
|Нидерланды
|Аякс – ПСВ (30 июля)
|5 августа 2022
|28 мая 2023
|Португалия
|Порту – Тондела (30 августа)
|7 августа 2022
|28 мая 2023
|Турция
|Трабзонспор – Сивасспор (30 июля)
|7 августа 2022
|28 мая 2023
|Франция
|ПСЖ – Нант (31 июля)
|7 августа 2022
|3 июня 2023
|Испания
|Бетис – Барселона / Реал – Валенсия (11-15 января)
|12 августа 2022
|4 июня 2023
|Италия
|Милан – Интер (18 января)
|13 августа 2022
|4 июня 2023
|Греция
|-
|20 августа 2022
|14 мая 2023