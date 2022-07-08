Футбольний сезон 2022-2023: коли стартують топ-чемпіонати у Європі

Незабаром стартує новий футбольний сезон по всій Європі. Цього року він розпочнеться раніше, оскільки у листопаді-грудні гравці поїдуть на ЧС-2022 у Катарі.
Попри війну, чемпіонат України має розпочатися 20 серпня та пройти на території нашої країни. У свою чергу Суперкубок буде скасовано, адже минулого року так і не визначились чемпіон та володар Кубка країни.
В інших лігах Європи чемпіонати почнуть проводитися вже з середини липня. Першими стартують турніри у Польщі та Швейцарії. Що ж до ТОП-5 ліг, то їх початок намічено на початок-середину серпня.
|КРАЇНА
|СУПЕРКУБОК
|ПОЧАТОК ЧЕМПІОНАТУ
|КІНЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ
|Польща
|Лех – Ракув (9 липня)
|15 липня 2022
|27 травня 2023
|Швейцарія
|-
|16 липня 2022
|29 травня 2023
|Австрія
|-
|22 липня 2022
|28 травня 2023
|Бельгія
|Брюгге – Гент (17 липня)
|22 липня 2022
|28 травня 2023
|Чехія
|-
|30 липня 2022
|28 травня 2023
|Шотландія
|-
|30 липня 2022
|28 травня 2023
|Англія
|Манчестер Сіті – Ліверпуль (30 липня)
|5 серпня 2022
|28 травня 2023
|Німеччина
|Баварія – Лейпциг (30 липня)
|5 серпня 2022
|27 травня 2023
|Нідерланди
|Аякс – ПСВ (30 липня)
|5 серпня 2022
|28 травня 2023
|Португалія
|Порту – Тондела (30 серпня)
|7 серпня 2022
|28 травня 2023
|Туреччина
|Трабзонспор – Сівасспор (30 липня)
|7 серпня 2022
|28 травня 2023
|Франція
|ПСЖ – Нант (31 липня)
|7 серпня 2022
|3 червня 2023
|Іспанія
|Бетіс – Барселона / Реал – Валенсія (11-15 січня)
|12 серпня 2022
|4 червня 2023
|Італія
|Мілан-Інтер (18 січня)
|13 серпня 2022
|4 червня 2023
|Греція
|-
|20 серпня 2022
|14 травня 2023