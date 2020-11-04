Футболисты "ПСЖ" застряли в лифте перед матчем Лиги чемпионов (видео)

Звезды французского гранда приехали в Германию на встречу с "Лейпцигом"

Неприятная, но не трагичная история приключилась с игроками "Пари Сен-Жермен" в Германии. Чемпионы Франции сегодня сыграют в Лейпциге с местной командой поединок Лиги чемпионов. На поле многие из них выйдут с новыми эмоциями после случая в гостинице. Узнавайте расписание, трансляции и результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября.

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Вчера практически половина команды "ПСЖ" застряла в лифте отеля и провела там около часа. Об инциденте рассказал 28-летний защитник Левен Кюрзава, который наблюдал за освобождением одноклубников со стороны, снимая видео.

В итоге футболистов после 50 минут заточения освободили. Среди тех, кому не повезло, если верить записям Кюрзавы, оказались: Маркиньос, Анхель ди Мария, Преснель Кимпембе, Леандро Паредес, Абду Диалло, Мойзе Кин, Идрисса Гуе, Колен Дагба, Кайс Руис-Атиль.

Перед сегодняшней игрой "Лейпциг" и "ПСЖ" имеют по три очка. Французы уступили дома "МЮ", но обыграли в гостях "Истанбул Башакшехир".

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