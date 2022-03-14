Футболист из Тюмени помогает украинской армии

Виктор Леоненко отдал на аукцион худи с автографами легендарных игроков и тренеров. Вырученные деньги пойдут на нужды армии

Леоненко поддерживает Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший игрок московского и киевского Динамо Виктор Леоненко не остался в стороне от войны в Украине.

Знаменитый в прошлом футболист отдал волонтеру Николаю Василькову свое худи. На нем автографы самого Виктора, а также таких легендарных футболистов и тренеров, как Лобановский, Сабо, Веремеев, Блохин, Беланов, Шевченко...

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Худи выставлено на аукцион, собранные средства пойдут на нужды украинских воинов.

Стать участником аукциона можно на странице Василькова в Facebook, написав свою цену под постом.

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Виктор Леоненко родился в Тюмени, где и начал играть в футбол. Затем перешел в московское Динамо, а оттуда уже переехал в Киев. Так в Украине и остался, выступал за национальную сборную. Многие годы работает экспертом на ТВ.

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