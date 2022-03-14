Футболист из Тюмени помогает украинской армии

Бывший игрок московского и киевского Динамо Виктор Леоненко не остался в стороне от войны в Украине.
Знаменитый в прошлом футболист отдал волонтеру Николаю Василькову свое худи. На нем автографы самого Виктора, а также таких легендарных футболистов и тренеров, как Лобановский, Сабо, Веремеев, Блохин, Беланов, Шевченко...
Худи выставлено на аукцион, собранные средства пойдут на нужды украинских воинов.
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Стать участником аукциона можно на странице Василькова в Facebook, написав свою цену под постом.
Виктор Леоненко родился в Тюмени, где и начал играть в футбол. Затем перешел в московское Динамо, а оттуда уже переехал в Киев. Так в Украине и остался, выступал за национальную сборную. Многие годы работает экспертом на ТВ.
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