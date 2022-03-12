Футбола нет – пишу куплет: откровенная песня украинского голкипера о войне

Вратарь тернопольской Нивы Максим Механив взорвал интернет трогательной песней о рашистских преступлениях в Украине

/ Фото: Instagram maks_mehaniv

"Путин иди на...уй, российский корабль иди на...уй" – украинский футболист Максим Механив записал правдивый трек о преступлениях страны-агрессора на территории Украины. Вратарь тернопольской Нивы, которая выступает в Первой лиге, четко изложил свою позицию по отношению к России и ее жителям.

/ Фото: Instagram maks_mehaniv

Реклама

/ Фото: Instagram maks_mehaniv

Песня в стиле рэп на украинском языке призывает прекратить военные преступления на нашей территории. Стесняться в выражениях украинский голкипер не собирался и прямолинейной послал всех орков в уже известном направлении на своей странице в Instagram.

От рук врага пострадала и родная голкиперу Винницкая область. Война в Украине сплотила всех ее жителей, многие спортсмены пошли защищать свою страну, многие создали волонтерские организации.

Реклама

Не остаются в стороне и зарубежные спортсмены со всего мира, которые всячески осуждают военное вторжение России и поддерживают украинцев.