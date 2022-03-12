Футболу нема – рифмую слова: відверта пісня українського голкіпера про війну

Воротар тернопільської Ниви Максим Механів підірвав інтернет зворушливою піснею про рашистські злочини в Україні

/ Фото: Instagram maks_mehaniv

"Путін іди на...уй, російський корабель іди на...уй" – український футболіст Максим Механів записав правдивий трек про злочини країни-агресора на території України. Воротар тернопільської Ниви, яка виступає у Першій лізі, чітко виклав свою позицію щодо Росії та її мешканців.

/ Фото: Instagram maks_mehaniv

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/ Фото: Instagram maks_mehaniv

Пісня у стилі реп українською мовою закликає припинити військові злочини на нашій території. Соромитися у висловлюваннях український голкіпер не збирався і прямолінійної послав усіх орків у вже відомому напрямку на своїй сторінці у Instagram .

Від рук ворога постраждала і рідна голкіперу Вінничина. Війна в Україні згуртувала всіх її мешканців, багато спортсменів пішли захищати свою країну, багато хто створив волонтерські організації.

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Не залишаються осторонь і закордонні спортсмени з усього світу , які всіляко засуджують військове вторгнення Росії та підтримують українців