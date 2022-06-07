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10 июня 21:45
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11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
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Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
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Фашисты обстреляли один из крупнейших стадионов Украины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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7 июня, 11:41
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В Харькове пострадал стадион "Металлист", а также инфраструктура Киевского района
Стадион Металлист
Стадион Металлист

Харьков является одним из самых пострадавших городов Украины от агрессии фашистов. Армия РФ постоянно обстреливает первую столицу Украины, массово разрушая инфраструктуру.

Не щадят оккупанты и спортивные сооружения. Недавно под обстрел попала база клуба Металлист-1925, а сегодня пострадал и главный футбольный объект города.

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Массовой атаке подвергся стадион "Металлист". Об этом в Telegram-канале объявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Также пострадала инфраструктура Киевского района, а в одном из жилых домов произошел пожар.

Мужчину 52 лет достали из-под завалов, он серьезно не пострадал. Ранения получила 70-летняя женщина. Напомним, что во время обстрела россиян был поврежден стадион "Солнечный".

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К слову, Украинская ассоциация футбола планирует подать иск в Европейский суд по правам человека для компенсации ущерба, нанесенного российскими войсками украинскому футболу. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

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Какое место у Украины
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
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И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
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Челси Челси
74
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
86
2
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73
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Атлетико Атлетико
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Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
86
2
Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
79
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
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