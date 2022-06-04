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Котлован глубиной 5 метров. Российские ракеты разрушили базу клуба УПЛ (фото)

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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4 июня, 17:10
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Учебно-тренировочный центр харьковского Металлиста 1925 был подвергнут ракетному удару со стороны российского Белгорода
Российская орда оставляет после себя только разруху
Российская орда оставляет после себя только разруху / Фото: Металлист 1925, Коллаж: Сегодня

Войска рашистов не прекращают уничтожение спортивной инфраструктуры Украины. Варварскому ракетному обстрелу подверглась учебно-тренировочная база в поселке Высокий Харьковской области.

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Пресс-служба Металлиста 1925 опубликовала последствия ракетного обстрела оккупантов со стороны российского Белгорода. От взрывов серьезно пострадали здания и футбольные поля базы.

"Ракета попала по территории НТЦ, оставив после себя воронку глубиной в пять метров. В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожена часть закупленного оборудования и экипировка команды на новый сезон.

Досталось и футбольным полям, которые также получили повреждения. Взрыв был такой силы, что остатки грунта разбросаны в радиусе более ста метров от его эпицентра.

Все разрушенное мы обязательно отстроим после нашей победы, а уже в следующем сезоне Металлист 1925 даст достойный бой Шахтеру, Динамо и другим клубам Украинской Премьер-Лиги в свободной европейской Украине. Слава нашим защитникам! Все будет Украина!", – говорится в сообщении Металлиста 1925.

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Отметим, что на тренировочной базе в поселке Высокий под Харьковом во время Евро-2012 тренировались футболисты сборной Нидерландов.

Ранее мы сообщали, что Украинская ассоциация футбола планирует подать иск в Европейский суд по правам человека для компенсации ущерба, нанесенного российскими войсками украинскому футболу. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Павелко инициировал иск против России за ущерб спортивной инфраструктуре
Павелко инициировал иск против России за ущерб спортивной инфраструктуре / Фото: Коллаж: Сегодня

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