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Фаны "Динамо" и "Шахтера" против репрессий Бацьки: болельщики объявили о бойкоте

1 марта, 10:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Болельщики не будут ходить на футбол

Десять футбольных фанатских организаций в Беларуси объявили о бойкоте матчей своих команд в национальном чемпионате. Причина – политическая обстановка в стране.

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Отказываются посещать поединки фанаты БАТЭ, "Шахтера", брестского "Динамо", "Слуцка", "Витебска", "Молодечно" и "Немана", жодинского "Торпедо-БелАЗ", столичных "Минска" и "Торпедо".

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"Бойкот продолжается, господа фанаты. Пока не стабилизируется политическая ситуация в стране. Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным по притянутым за уши поводам, парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли с погибшими и пострадавшими за свою позицию и их семьями", – цитирует фанатов TUT.by.

Напомним, что с августа прошлого года в Беларуси продолжаются протесты. Участники демонстраций отказываются признавать Лукашенко избранным президентом и требуют освободить всех задержанных демонстрантов и провести перевыборы.

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