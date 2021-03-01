Фани "Динамо" і "Шахтаря" проти репресій Бацьки: вболівальники оголосили про бойкот

Уболівальники не будуть ходити на футбол

Десять футбольних фанатських організацій у Білорусі оголосили про бойкот матчів своїх команд у національному чемпіонаті. Причина – політична обстановка в країні.

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Відмовляються відвідувати поєдинки фанати БАТЕ, "Шахтаря", брестського "Динамо", "Слуцька", "Вітебська", "Молодечно" і "Німану", жодінского "Торпедо-БелАЗ", столичних "Мінська" і "Торпедо".

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"Бойкот триває, панове фанати. Поки не стабілізується політична ситуація в країні. Вважаємо, що це буде блюзнірством відносно репресованих за притягнутими за вуха приводами, хлопців з нашого та інших фанатських рухів країни. Наші думки з загиблими і постраждалими за свою позицію і їхніми сім'ями", – цитує фанатів TUT.by.

Нагадаємо, що з серпня минулого року в Білорусі тривають протести. Учасники демонстрацій відмовляються визнавати Лукашенка обраним президентом і вимагають звільнити всіх затриманих демонстрантів і провести перевибори.

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