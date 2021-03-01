Русский
$ 27,95
33,84
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Фани "Динамо" і "Шахтаря" проти репресій Бацьки: вболівальники оголосили про бойкот

1 березня, 10:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Уболівальники не будуть ходити на футбол

Десять футбольних фанатських організацій у Білорусі оголосили про бойкот матчів своїх команд у національному чемпіонаті. Причина – політична обстановка в країні.

Реклама

Читайте також: Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхто

Відмовляються відвідувати поєдинки фанати БАТЕ, "Шахтаря", брестського "Динамо", "Слуцька", "Вітебська", "Молодечно" і "Німану", жодінского "Торпедо-БелАЗ", столичних "Мінська" і "Торпедо".

В тренді
Помер знаменитий футболіст "Роми"

"Бойкот триває, панове фанати. Поки не стабілізується політична ситуація в країні. Вважаємо, що це буде блюзнірством відносно репресованих за притягнутими за вуха приводами, хлопців з нашого та інших фанатських рухів країни. Наші думки з загиблими і постраждалими за свою позицію і їхніми сім'ями", – цитує фанатів TUT.by.

Нагадаємо, що з серпня минулого року в Білорусі тривають протести. Учасники демонстрацій відмовляються визнавати Лукашенка обраним президентом і вимагають звільнити всіх затриманих демонстрантів і провести перевибори.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

фанати чемпіонат Білорусі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти