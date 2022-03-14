Это расплата за поддержку Путина. Ребров высказался о санкциях против Абрамовича

Украинский тренер эмиратского клуба Аль-Айн Сергей Ребров высказал свое мнение по поводу санкций, наложенных на владельца Челси Романа Абрамовича

Абрамович заслуженно попал под санкции, считает Сергей Ребров / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший коуч киевского Динамо и венгерского Ференцвароша Сергей Ребров убежден, что санкции – необходимый инструмент для того, чтобы остановить российскую агрессию.

У самого Сергея Реброва в Киеве остались родители, которые ежедневно подвергаются опасности и страдают от бомбардировок российских захватчиков. И он не понаслышке знает, что несет с собой "русский мир".

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"У моего отца проблемы со здоровьем. Каждый день, как и всем остальным, им приходится ходить в бомбоубежище. Я звоню им каждый день, и мы молимся вместе. Надеюсь, что все это скоро закончится.

/ Фото: Getty Images

Санкции против Абрамовича? Я рад, что санкции бьют по людям, финансирующим путинский режим. Если санкции коснулись Абрамовича, нет сомнения, что он напрямую связан с Путиным. Так что я это поддерживаю. Я получаю огромное количество сообщений из Англии. Дэвид Платт очень часто пишет мне, он очень обеспокоен. Многие игроки, с которыми я играл или против которых я играл, спрашивают: "Что мы можем сделать для вас и для Украины ?" Я ошеломлен и благодарен", – приводит слова Реброва Daily Mirror.

Сергей Ребров / Фото: Getty Images

Ранее Сергей Ребров заявил, что по окончании сезона в чемпионате ОАЭ вернется в Украину и возьмет в руки оружие для защиты своей Родины.

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Сергей Ребров вернется в Украину по завершении чемпионата ОАЭ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Напомним, хозяин лондонского клуба Роман Абрамович попал под санкции Великобритании, его все имущество арестовано. Это лишает Челси любой возможности проводить финансовые операции, а именно совершать трансферы, подписывать контракты.