Это надо видеть: "Валенсия" била "Реалу" четыре пенальти (видео)

"Королевский" клуб продолжает лихорадить: подопечные Зинедина Зидана чередуют удачные матчи с провальными. Вчера поздно вечером "Реал" проиграл середняку в Валенсии в феноменальном поединке (1:4). Хозяева четыре раза били 11-метровые в ворота Тибо Куртуа.

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Хотя все начиналось для команды Андрея Лунина неплохо. Карим Бензема открыл счет на 23-й минуте. Однако затем "сливочные" в течение получаса пропустили четыре гола. Причем, один раз мяч в ворота гостей влетел от своего же – Рафаэля Варана, а еще три раза успешно исполнял 11-метровые Карлос Солер.

Интересно, что с первым ударом 23-летнего полузащитника Куртуа справился, но мяч добил Юнус Муса. Однако рефери заставил повторить удар из-за того, что юный англичанин вбежал в штрафную площадь раньше положенного. Позже Солер трижды переиграл бельгийского кипера. А назначались пенальти за игру рукой Лукаса Васкеса и нарушения со стороны Марсело и Серхио Рамоса. Смотрите обзор поединка.

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Из-за этой неудачи команда украинского вратаря Андрея Лунина опустилась на четвертое место. Отставание от "Реала Сосьедад" составляет четыре очка, при этом мадридцы сыграли на матч меньше.

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