Расписание, прогнозы и результаты 9-го тура чемпионата Испании

Очередные десять матчей Ла Лиги идут в течение трех дней, "Реал" играет с "Валенсией"

В девятом туре испанского первенства "Барселона" после победы над киевским "Динамо" в Лиге чемпионов пытается подняться с унизительного 12-го места. Напомним, неделю назад Месси со злости пробил мячом в арбитра. "Реал" продолжает заочное противостояние на верху таблицы с "Реалом Сосьедад".

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Вашему вниманию – расписание матчей, ставки букмекеров, результаты и турнирная таблица.

Пятница, 6 ноября

22:00. "Эльче" – "Сельта"

Букмекеры: 3.85 – 3.30 – 2.10

Суббота, 7 ноября

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15:00. "Уэска" – "Эйбар"

Букмекеры: 2.15 – 3.15 – 3.80

17:15. "Барселона" – "Бетис"

Букмекеры: 1.43 – 5.00 – 7.60

19:30. "Севилья" – "Осасуна"

Букмекеры: 1.60 – 3.80 – 6.50

22:00. "Атлетико" – "Кадис"

Букмекеры: 1.45 – 4.00 – 10.00

Воскресенье, 8 ноября

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15:00. "Хетафе" – "Вильярреал"

Букмекеры: 2.65 – 3.05 – 3.90

17:15. "Реал Сосьедад" – "Гранада"

Букмекеры: 1.70 – 3.90 – 5.30

19:30. "Вальядолид" – "Атлетик"

Букмекеры: 3.40 – 2.95 – 2.50

19:30. "Леванте" – "Алавес"

Букмекеры: 2.22 – 3.40 – 3.40

22:00. "Валенсия" – "Реал"

Букмекеры: 6.20 – 4.90 – 1.50

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Турнирная таблица

Читайте о том, что тренеру "Барселоны" грозит длительная дисквалификация за длинный язык.

Смотрите, как "Реал" обыграл "Интер" в Лиге чемпионов:

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