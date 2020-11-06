Расписание, прогнозы и результаты 9-го тура чемпионата Испании

В девятом туре испанского первенства "Барселона" после победы над киевским "Динамо" в Лиге чемпионов пытается подняться с унизительного 12-го места. Напомним, неделю назад Месси со злости пробил мячом в арбитра. "Реал" продолжает заочное противостояние на верху таблицы с "Реалом Сосьедад".
Вашему вниманию – расписание матчей, ставки букмекеров, результаты и турнирная таблица.
Пятница, 6 ноября
22:00. "Эльче" – "Сельта"
Букмекеры: 3.85 – 3.30 – 2.10
Суббота, 7 ноября
15:00. "Уэска" – "Эйбар"
Букмекеры: 2.15 – 3.15 – 3.80
17:15. "Барселона" – "Бетис"
Букмекеры: 1.43 – 5.00 – 7.60
19:30. "Севилья" – "Осасуна"
Букмекеры: 1.60 – 3.80 – 6.50
22:00. "Атлетико" – "Кадис"
Букмекеры: 1.45 – 4.00 – 10.00
Воскресенье, 8 ноября
15:00. "Хетафе" – "Вильярреал"
Букмекеры: 2.65 – 3.05 – 3.90
17:15. "Реал Сосьедад" – "Гранада"
Букмекеры: 1.70 – 3.90 – 5.30
19:30. "Вальядолид" – "Атлетик"
Букмекеры: 3.40 – 2.95 – 2.50
19:30. "Леванте" – "Алавес"
Букмекеры: 2.22 – 3.40 – 3.40
22:00. "Валенсия" – "Реал"
Букмекеры: 6.20 – 4.90 – 1.50
Турнирная таблица
Читайте о том, что тренеру "Барселоны" грозит длительная дисквалификация за длинный язык.
Смотрите, как "Реал" обыграл "Интер" в Лиге чемпионов:
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