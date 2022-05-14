Это лучшая жизнь, детка! Украинская судья засветилась на Балеарских островах

В украинском футболе досрочно завершили сезон. Поэтому арбитры остались без работы.
Пока в календаре образовалась пауза София Причина поехала на море. В испанской Пальма-де-Мальорке девушка отметила 24-летие.
А потом запостила пару фотографий с моря.
"Ты сейчас живешь своей лучшей жизнью, детка", – подписала в Instagram снимки София.
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Львовянка София Причина работает футбольным арбитром уже давно. Она судила Европейские студенческие игры. Не раз состояла в судейских бригадах на матчах чемпионата Украины U-19 и U-21, а также ей доверяли поединки Первой лиги.
Ранее мы писали, что рашисты отпустили рефери Ирину Петрову. В Новой Каховке девушка пребывала пять дней в плену.