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Официально. Футбольный сезон в Украине завершен, наград не будет

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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8 мая, 14:43
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Исполнительный комитет УАФ принял ряд важных решений по всем профессиональным футбольным соревнованиям под своей эгидой
Исполком УАФ утвердил завершение футбольного сезона
Исполком УАФ утвердил завершение футбольного сезона / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Украинская премьер-лига досрочно завершила соревнования, оставив позиции клубов в турнирной таблице по состоянию на 24 февраля 2022 года. Шахтер не получит чемпионский титул и медали, как и остальные призеры. Расположение команд только позволит клубам распределить участников от Украины в еврокубках.

УАФ
УАФ / Фото: Киевфото

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Ряд подобных решений приняли и в УАФ. Исполнительный комитет Ассоциации утвердил ранее принятые советами и дирекциями соревнований решения, а именно:

  • решение Дирекции по проведению Кубка Украины по футболу по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;
  • решение Совета первой лиги ПФЛ по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;
  • решение Совета второй лиги ПФЛ по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;
  • решение Комитета женского футбола УАФ по досрочному завершению соревнований по женскому футболу сезона-2021/2022;
  • решение Ассоциации любительского футбола Украины о досрочном завершении соревнований среди любителей сезона-2021/2022.
  • турнирные таблицы в указанных соревнованиях выглядят по состоянию на 24 февраля 2022 года без определения призеров.

Единственным открытым вопросом остается переход команд между лигами. УАФ проводит аттестацию клубов до 30 июня 2022 года. В связи с военным положением срок подачи заявлений может быть продолжен.

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