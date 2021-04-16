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Это круче, чем девушка из торта. Футболисты появились с трофеем в аэропорту на конвейерной ленте

16 апреля, 23:07

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Игроки Клужа четвертый раз в своей истории выиграли Суперкубок Румынии, а по прилету домой вместе с трофеем выкатились в зал получения багажа прямо на конвейерной ленте

В Румынии состоялся матч за Суперкубок страны. В решающем матче Клуж обыграл Стяуа в серии пенальти. Основное время завершилось без голов – 0:0, а удары с 11 метров точнее наносили игроки Клужа – 4:1.

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После победы чемпионы триумфально вернулись в родной город с трофеем. Прилетев в Клуж-Напоку, футболисты вместе с трофеем выкатились в зал получения багажа в аэропорту прямо на конвейерной ленте.

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Клуж в четвертый раз в истории завоевал суперкубок Румынии. Ранее клуб брал трофей в 2009, 2010 и 2018 годах.

Вначале года мы писали, что в матче за Суперкубок Франции Пари Сен-Жермен обыграл Марсель – 2:1. Героем поединка стал аргентинский нападающий парижан Мауро Икарди, который открыл счет, а затем заработал пенальти, который реализовал Неймар.

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суперкубок Клуж Стяуа
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