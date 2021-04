Это круче, чем девушка из торта. Футболисты появились с трофеем в аэропорту на конвейерной ленте

В Румынии состоялся матч за Суперкубок страны. В решающем матче Клуж обыграл Стяуа в серии пенальти. Основное время завершилось без голов – 0:0, а удары с 11 метров точнее наносили игроки Клужа – 4:1.

После победы чемпионы триумфально вернулись в родной город с трофеем. Прилетев в Клуж-Напоку, футболисты вместе с трофеем выкатились в зал получения багажа в аэропорту прямо на конвейерной ленте.

CFR Cluj won the Romanian Supercup on Thursday and brought the trophy home in style



