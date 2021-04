Це крутіше, ніж дівчина з торта. Футболісти з'явилися з трофеєм в аеропорту на конвеєрній стрічці

У Румунії відбувся матч за Суперкубок країни. У вирішальному матчі Клуж обіграв Стяуа в серії пенальті. Основний час завершився без голів – 0:0, а удари з 11 метрів точніше наносили гравці Клужа – 4:1.

Після перемоги чемпіони тріумфально повернулися в рідне місто з трофеєм. Прилетівши в Клуж-Напока, футболісти разом з трофеєм викотилися в зал отримання багажу в аеропорту прямо на конвеєрній стрічці.

CFR Cluj won the Romanian Supercup on Thursday and brought the trophy home in style



(via @Emishor ) pic.twitter.com/oeFzie0A82