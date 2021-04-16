Це крутіше, ніж дівчина з торта. Футболісти з'явилися з трофеєм в аеропорту на конвеєрній стрічці

У Румунії відбувся матч за Суперкубок країни. У вирішальному матчі Клуж обіграв Стяуа в серії пенальті. Основний час завершився без голів – 0:0, а удари з 11 метрів точніше наносили гравці Клужа – 4:1.
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Після перемоги чемпіони тріумфально повернулися в рідне місто з трофеєм. Прилетівши в Клуж-Напока, футболісти разом з трофеєм викотилися в зал отримання багажу в аеропорту прямо на конвеєрній стрічці.
CFR Cluj won the Romanian Supercup on Thursday and brought the trophy home in style- B / R Football (@brfootball) April 16, 2021
(via @Emishor ) pic.twitter.com/oeFzie0A82
Клуж в четвертий раз в історії завоював Суперкубок Румунії. Раніше клуб брав трофей в 2009, 2010 і 2018 роках.
На початку року ми писали, що в матчі за Суперкубок Франції Парі Сен-Жермен обіграв Марсель – 2:1. Героєм поєдинку став аргентинський нападник парижан Мауро Ікарді, який відкрив рахунок, а потім заробив пенальті, який реалізував Неймар.
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