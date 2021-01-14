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"ПСЖ" выиграл первый трофей с новым тренером: видео голов

14 января, 08:13

Олег Люлька Олег Люлька

Победу в поединке за Суперкубок Франции с "Марселем" парижанам принесли мячи Икарди и Неймара

В матче за Суперкубок Франции "Пари Сен-Жермен" обыграл в Лансе "Марсель" – 2:1. Героем поединка стал аргентинский нападающий парижан Мауро Икарди, который открыл счет, а затем заработал пенальти, который реализовал Неймар. "Марселя" хватило только на гол престижа.

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Это восьмой кряду Суперкубок Франции для "ПСЖ" и первый, выигранный под руководством нового тренера – аргентинца Маурисио Почеттино, который сменил на посту наставника парижан Томаса Тухеля.

"ПСЖ" – "Марсель" – 2:1
Голы: Икарди, 39, Неймар, 85 (пенальти) – Пайе, 89
"ПСЖ": Навас – Флоренци, Маркиньос, Диалло, Курзава (Кимпембе, 65) – Паредес (Данилу, 88), Верратти, Эррера (Сарабия, 90) – Ди Мария (Неймар, 65), Икарди (Кин, 88), Мбаппе
"Марсель": Манданда (Пеле, 46) – Сакай, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Лирола, 66) – Ронжье (Жермен, 80), Камара, Гуйе (Сансон, 56) – Радоньич (Бенедетто, 56), Пайе, Товен
Предупреждения: Мбаппе – Радоньич, Нагатомо, Лирола, Гонсалес

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"ПСЖ"

"ПСЖ" / Фото: Reuters

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Марсель чемпионат Франции суперкубок ПСЖ Маурисио Почеттино

Источник: Сегодня|Спорт

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