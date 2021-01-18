"Это горе для каждой из сторон конфликта": Тимощук прокомментировал войну на Донбассе

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук высказал свое мнение по поводу войны на Донбассе. Ранее Тимощук переболел коронавирусом.

"Есть политические высказывания и отношения. Стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей. Считаю, как бы ни происходило, должен быть мир во всем мире. Любая война – горе для каждой из сторон конфликта. Хочу, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира".

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"В Санкт-Петербурге находится моя семья, с которой я счастлив. На данный момент наш дом и наши мысли связаны с Санкт-Петербургом. Что бы кому бы ни хотелось, сколько людей, столько и мнений", – цитирует Тимощука "Гол".

Анатолий Тимощук отыграл в сборной Украины с 2000 по 2016 год. Он рекордсмен по количеству матчей в футболке "желто-синих" – 144. В Украине поиграл за "Волынь" и "Шахтер", также выступал за "Зенит", "Баварию" и "Кайрат". Сейчас живет в Санкт-Петербурге, где работает в тренерском штабе "Зенита".

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Ранее бывшая жена Тимощука рассказала о судебном процессе: "Он пытается использовать детей против меня". Надежда Навроцкая отметила, что ее бывший супруг придумывает феерические шоу, чтобы затянуть судебное дело.

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