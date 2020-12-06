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Анатолий Тимощук заразился коронавирусом в России

6 декабря, 13:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский тренер не может присутствовать на тренерской лавке "Зенита"

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Тимощук заразился коронавирусом, сообщает Sport24. По этой причине он отсутствует на тренерской лавке российского "Зенита" в последних матчах. О состоянии здоровья украинца не сообщается.

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Напомним, Тимощук входит в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга с 2017 года. Сначала он работал вместе с Роберто Манчини, а сейчас помогает Сергею Семаку. Хотя мы ранее писали, что Тимощука из "Зенита" выживает другой уроженец Украины. За это время "Зенит" дважды становился чемпионом России, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

А вот за пределами футбольного поля у рекордсмена сборной Украины не все так гладко. Ранее бывшая жена Тимощука рассказала о судебном процессе: "Он пытается использовать детей против меня". Надежда Навроцкая отметила, что ее бывший супруг придумывает феерические шоу, чтобы затянуть судебное дело.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат России Анатолий Тимощук Зенит Санкт-Петербург коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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