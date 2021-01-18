"Це горе для кожної зі сторін конфлікту": Тимощук прокоментував війну на Донбасі

Колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук висловив свою думку стосовно війни на Донбасі. Раніше Тимощук перехворів коронавірусом.

"Є політичні висловлювання і відносини. Намагаюся це не коментувати. Будь-який мій коментар сприйматиметься неадекватно з боку багатьох людей. Вважаю, як би не відбувалося, повинен бути мир у всьому світі. Будь-яка війна – горе для кожної зі сторін конфлікту. Хочу, щоб ніколи не було горя ні в одній країні світу".

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"У Санкт-Петербурзі знаходиться моя сім'я, з якою я щасливий. На цей момент наш дім і наші думки пов'язані з Санкт-Петербургом. Що б кому б не хотілося, скільки людей, стільки й думок", – цитує Тимощука "Гол" .

Анатолій Тимощук відіграв у збірній України з 2000 по 2016 рік. Він рекордсмен за кількістю матчів у футболці "жовто-синіх" – 144. В Україні пограв за "Волинь" і "Шахтар", також виступав за "Зеніт", "Баварію" і "Кайрат". Зараз живе в Санкт-Петербурзі, де працює в тренерському штабі "Зеніту".

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Раніше колишня дружина Тимощука розповіла про судовий процес: "Він намагається використовувати дітей проти мене". Надія Навроцька зауважила, що її колишній чоловік придумує феєричні шоу, щоб затягнути судову справу.

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