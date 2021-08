Есть кому забивать и без Месси: каталонский клуб результативно сыграл в 1-м туре Ла Лиги

В своем первом матче 1-го тура Ла Лиги каталонская Барселона обыграла Реал Сосьедад со счетом 4:2. Это была первая игра каталонцев после уходе из клуба Лионеля Месси.

Открыл счет на 19-й минуте матча защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике, с передачи Мемфиса Депая. После забитого мяча футболист поцеловал эмблему клуба на футболке.

Aaaaaaaaaand the 2021-22 season is underway! #BarçaRealSociedad -, !!

The first goal celebration of 2021-22: pic.twitter.com/Ie7fywXL6f