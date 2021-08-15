Есть кому забивать и без Месси: каталонский клуб результативно сыграл в 1-м туре Ла Лиги

Каталонский клуб доказал, что есть жизнь и после Месси. Пике забил первый гол Барсы после ухода звездного аргентинца

Жерар Пике автор первого гола Барселоны в новом сезоне / Фото: Reuters

В своем первом матче 1-го тура Ла Лиги каталонская Барселона обыграла Реал Сосьедад со счетом 4:2. Это была первая игра каталонцев после уходе из клуба Лионеля Месси.

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Открыл счет на 19-й минуте матча защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике, с передачи Мемфиса Депая. После забитого мяча футболист поцеловал эмблему клуба на футболке.

Aaaaaaaaaand the 2021-22 season is underway!#BarçaRealSociedad

-, !! — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2021

The first goal celebration of 2021-22: pic.twitter.com/Ie7fywXL6f — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2021

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Затем дублем у "сине-гранатовых" отличился Мартин Брайтвайт доведя счет до разгромного – 3:0. Но Реал Сосьедада в заключительно десятиминутке сумел отыграть два гола: забивали Хулен Лобете и Микель Оярсабаль.

Окончательную точку в матче поставил защитник Барсы Серхи Роберто, вышедший на замену. Итог поединка 4:2, каталонцы набирают первые три очка в чемпионате.

Барселона должна Месси еще 39 миллионов евро / Фото: Reuters

Ранее, чтобы остаться в Барселоне, Месси согласился на сокращение зарплаты вдвое, но даже этого не хватило, чтобы каталонский клуб вписался в зарплатные рамки, предусмотренные Ла Лигой. В итоге Лионель со слезами покинул "Камп Ноу".

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В то же время, автор первого гола в новом сезоне Жерар Пике согласился на существенное снижение зарплаты, чтобы Барселона смогла зарегистрировать Депая и Эрика Гарсию.