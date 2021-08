Є кому забивати і без Мессі: каталонський клуб результативно зіграв у 1-му турі Ла Ліги

У своєму першому матчі 1-го туру Ла Ліги каталонська Барселона обіграла Реал Сосьєдад з рахунком 4:2. Це була перша гра каталонців після відходу з клубу Ліонеля Мессі.

Відкрив рахунок на 19-й хвилині матчу захисник "синьо-гранатових" Жерар Піке, з передачі Мемфіса Депая. Після забитого м'яча футболіст поцілував емблему клубу на футболці.

