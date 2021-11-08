Едва не подрались: игроки Лиона поссорились за право пробить пенальти

Матч 13-го тура чемпионата Франции между Ренном и Лионом запомнился ссорой двух футболистов гостевой команды

Ауар и Пакета / Фото: France Football

Ренн довольно неожиданно разгромил Лион со счетом 4:1. Гости лишь в конце матча смогли забить гол престижа, который мог завершиться болим скандалом.

Ранее мы писали, что арбитр во время матча во Франции ударил футболиста.

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На последних минутах Лукас Пакета заработал пенальти. Штатный исполнитель 11-метровых ударов Хуссем Ауар как обычно хотел исполнить наказание, но бразилец забрал мяч. Слимани пытался разрешить конфликт, но Пакета не отступил.

В итоге, Лукас реализовал пенальти, минимально подсластив провальный вечер для Лиона.

Отметим, что после игры Ауар заявил, что футболистам удалось уладить конфликт, поговорив в раздевалке.

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В текущем сезоне Лиги 1 Лион занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.