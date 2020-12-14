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Неймар получил жуткую травму, "ПСЖ" проиграл "Лиону"

14 декабря, 09:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Звездный бразильский форвард покинул поле стадиона на носилках

Двойной удар получил "Пари Сен-Жермен" в чемпионате Франции. В воскресенье поздно вечером финалист Лиги чемпионов уступил на своем поле "Лиону" со счетом 0:1, да еще и потерял из-за травмы нападающего Неймара. Кстати, на днях "ПСЖ" определился с ценой, за которую готов продать Неймара.

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В нынешнем сезоне у парижан появились достойные конкуренты на внутренней арене. Хотя не в последнюю очередь, из-за того, что команда Томаса Тухеля сама не очень уверенно выступает. Вчера "ПСЖ" потерпел уже четвертое поражение в 14 турах чемпионата Франции и лишился лидерства.

Единственный мяч в игре на "Парк-де-Пренс" забил форвард из Зимбабве Тино Кадевере на 35-й минуте. Как ни старались Неймар, Ди Мария, Кен и Мбаппе, но хотя бы огорчить португальского кипера гостей Энтони Лопеса не сумели. А хавбек "Лиона" Тьяго Мендеш еще и нанес серьезную травму соотечественнику Неймару, жестко скосив его в центре поля. Причем случилось это уже в добавленное время. Рефери сначала показал бразильцу желтую карточку, но после просмотра повторов с системой VAR – красную.

После этой неудачи столичная команда скатилась с первого места на третье. А в лидеры вышел "Лилль", который обыграл "Бордо" (2:1).

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Читайте о том, что Неймар забил по 20 мячей за "ПСЖ" и "Барселону" – единственный в Лиге чемпионов.

Смотрите хет-трик Неймара в матче с "Истанбулом" в Лиге чемпионов:

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футбол травма чемпионат Франции ПСЖ Неймар Лион Франция
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