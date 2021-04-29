Джеко забивает Манчестер Юнайтед, а Рома устанавливает рекорд Лиги Европы

Итальянская команда впервые в истории турнира использовала три замены в первом тайме, а босниец забил шесть мячей в пяти матчах против МЮ

Эдин Джеко, МЮ - Рома / Фото: Reuters

В четверг вечером проходят первые полуфинальные матчи Лиги Европы. На нашем сайте идет МЮ – Рома онлайн. События на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" развиваются, как на качелях. Хозяева открыли счет на 9-й минуте, но к 34-й уже уступали – 1:2.

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Гостей из Италии вывел вперед боснийский форвард Эдин Джеко. Смотрите видео гола:

Примечательно, что 35-летний бомбардир остается настоящим кошмаром для "Красных дьяволов" Манчестера. Джеко забил уже шестой мяч в пяти своих появлениях на "Олд Траффорд". Причем, он отличился пять (!) раз в трех последних играх.

Напомним, ранее будущий соперник сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 выступал за Манчестер Сити.

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Также сегодня в Англии зафиксировали необычный рекорд Лиги Европы. Впервые с момента переформатирования второго еврокубка в 2009 году одна из команд – Рома – использовала три замены в первом тайме. К 37-й минуте бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека был вынужден поменять троих футболистов из-за повреждений. В том числе вратаря Пау Лопеса.

Смотрите лучшие моменты первого тайма.

В начале второй половины Эдинсон Кавани восстановил равновесие – 2:2...