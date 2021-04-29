Джеко забиває Манчестер Юнайтед, а Рома встановлює рекорд Ліги Європи

Італійська команда вперше в історії турніру використовувала три заміни в першому таймі, а боснієць забив шість м'ячів у п'яти матчах проти МЮ

/ Фото: Reuters

У четвер увечері проходять перші півфінальні матчі Ліги Європи. На нашому сайті триває МЮ – Рома онлайн. Події на знаменитому стадіоні "Олд Траффорд" розвиваються, як на гойдалках. Господарі відкрили рахунок на 9-й хвилині, але до 34-ї вже поступалися – 1:2.

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Гостей з Італії вивів вперед боснійський форвард Едін Джеко. Дивіться відео голу:

Примітно, що 35-річний бомбардир залишається справжнім кошмаром для "Червоних дияволів" Манчестера. Джеко забив вже шостий м'яч у п'яти своїх появах на "Олд Траффорд". Причому, він відзначився п'ять (!) разів у трьох останніх іграх.

Нагадаємо, раніше майбутній суперник збірної України у відборі на ЧС-2022 виступав за Манчестер Сіті.

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Також сьогодні в Англії зафіксували незвичайний рекорд Ліги Європи. Вперше з моменту переформатування другого єврокубка в 2009 році одна з команд – Рома – використала три заміни в першому таймі. До 37-ї хвилині колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека був змушений поміняти трьох футболістів через пошкодження. У тому числі воротаря Пау Лопеса.

Дивіться найкращі моменти першого тайму.

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