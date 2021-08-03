Дороже, младше и сильнее: анализ стартовых составов матча Генк – Шахтер

Роберто Де Дзерби выставил всех самых дорогих игроков Шахтера на матч с Генком. Дончане превосходят оппонентов по всем параметрам

Манор Соломон готов к битве с Генком / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Совсем скоро Шахтер проведет свой первый поединок в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Соперником донецкой команды станет бельгийский Генк. Напоминаем, что онлайн-трансляция матча Генк – Шахтер доступна у нас на сайте. Начало – в 21:00.

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Тем временем, стали известны стартовые составы, которые Роберто Де Дзерби и Йон ван ден Бром выставили на отчетный поединок.

№ Игрок Возраст Стоимость (млн. евро) 26 Мартен Вандервордт 19 4 23 Даниэль Муньос 25 10 3 Муджаид Садик 21 1,7 33 Джон Лукуми 23 11 5 Херард Артеага 22 5 11 Майк Трезор 22 2,8 8 Брайан Хейнен 24 9 17 Патрик Грошовски 29 5 10 Тео Бонгонда 25 11 18 Пол Онуачу 27 20 7 Ито Дзюня 28 8

№ Игрок Возраст Стоимость (млн. евро) 81 Анатолий Трубин 20 8 2 Додо 22 20 3 Витао 21 3 5 Марлон 25 6,5 22 Николай Матвиенко 25 11 7 Майкон 24 7 8 Маркос Антонио 21 8 14 Тете 21 20 19 Манор Соломон 22 20 38 Педриньо 23 15 23 Лассина Траоре 20 6,5

Отметим, что состав Шахтера оценивается почти на 40 миллионов дороже. Согласно Transfermarkt, стартовая одиннадцатка Де Дзерби стоит 125 миллионов евро, тогда как основа Генка – 87,5 млн.

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К слову, звание самого дорогого игрока матча делят между собой четверо игроков. По 20 миллионов евровалюты ресурс оценил форварда бельгийцев Пола Онуачу, а также трио из Шахтера в лице Додо, Манора Соломона и Тете.

Также стоит отметить, что основа дончан почти на два года младше своих оппонентов из Генка. Средний возраст игроков Шахтера 22,1 год, тогда как у Генка – 24 года.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Шахтер. Коэффициент на триумф команды Де Дзерби составляет 2.25. На ничью выставлен коэффициент 3.55, на победу гостей – 3.20. Более того, букмекеры верят, что дончане пройдут дальше по итогам двух поединков – 1.37.