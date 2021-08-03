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Мариуполь --
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Дороже, младше и сильнее: анализ стартовых составов матча Генк – Шахтер

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
3 августа, 20:20
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Роберто Де Дзерби выставил всех самых дорогих игроков Шахтера на матч с Генком. Дончане превосходят оппонентов по всем параметрам
Манор Соломон готов к битве с Генком
Манор Соломон готов к битве с Генком / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Совсем скоро Шахтер проведет свой первый поединок в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Соперником донецкой команды станет бельгийский Генк. Напоминаем, что онлайн-трансляция матча Генк – Шахтер доступна у нас на сайте. Начало – в 21:00.

Читайте также: Где и когда смотреть матч Генк – Шахтер

Тем временем, стали известны стартовые составы, которые Роберто Де Дзерби и Йон ван ден Бром выставили на отчетный поединок.

ИгрокВозрастСтоимость (млн. евро)
26Мартен Вандервордт194
23Даниэль Муньос2510
3Муджаид Садик211,7
33Джон Лукуми2311
5Херард Артеага225
11Майк Трезор222,8
8Брайан Хейнен249
17Патрик Грошовски295
10Тео Бонгонда2511
18Пол Онуачу2720
7Ито Дзюня288

ИгрокВозрастСтоимость (млн. евро)
81Анатолий Трубин208
2Додо2220
3Витао213
5Марлон256,5
22Николай Матвиенко2511
7Майкон247
8Маркос Антонио218
14Тете2120
19Манор Соломон2220
38Педриньо2315
23Лассина Траоре206,5

Отметим, что состав Шахтера оценивается почти на 40 миллионов дороже. Согласно Transfermarkt, стартовая одиннадцатка Де Дзерби стоит 125 миллионов евро, тогда как основа Генка – 87,5 млн.

В тренде

К слову, звание самого дорогого игрока матча делят между собой четверо игроков. По 20 миллионов евровалюты ресурс оценил форварда бельгийцев Пола Онуачу, а также трио из Шахтера в лице Додо, Манора Соломона и Тете.

Также стоит отметить, что основа дончан почти на два года младше своих оппонентов из Генка. Средний возраст игроков Шахтера 22,1 год, тогда как у Генка – 24 года.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Шахтер. Коэффициент на триумф команды Де Дзерби составляет 2.25. На ничью выставлен коэффициент 3.55, на победу гостей – 3.20. Более того, букмекеры верят, что дончане пройдут дальше по итогам двух поединков – 1.37.

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