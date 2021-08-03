Дорожче, молодше та сильніше: аналіз стартових складів матчу Генк – Шахтар

Роберто Де Дзербі виставив всіх найдорожчих гравців Шахтаря на матч з Генком. Донеччани перевершують опонентів по всіх параметрах

Манор Соломон готовий до битви з Генком / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Зовсім скоро Шахтар проведе свій перший поєдинок в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. Суперником донецької команди стане бельгійський Генк. Нагадуємо, що онлайн-трансляція матчу Генк – Шахтар доступна у нас на сайті. Початок – о 21:00.

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Тим часом, стали відомі стартові склади, які Роберто Де Дзербі та Йон ван ден Бром виставили на звітний поєдинок.

№ Гравець Вік Вартість (млн. євро) 26 Мартен Вандервордт 19 4 23 Даніель Муньос 25 10 3 Муджаїд Садік 21 1,7 33 Джон Лукумі 23 11 5 Херард Артеага 22 5 11 Майк Трезор 22 2,8 8 Браян Хейн 24 9 17 Патрік Грошовскі 29 5 10 Тео Бонґонда 25 11 18 Пол Онуачу 27 20 7 Іто Дзюня 28 8

№ Гравець Вік Вартість (млн. євро) 81 Анатолій Трубін 20 8 2 Додо 22 20 3 Вітао 21 3 5 Марлон 25 6,5 22 Микола Матвієнко 25 11 7 Майкон 24 7 8 Маркос Антоніо 21 8 14 Тете 21 20 19 Манор Соломон 22 20 38 Педріньо 23 15 23 Лассіна Траоре 20 6,5

Відзначимо, що склад Шахтаря оцінюється майже на 40 мільйонів дорожче. Згідно Transfermarkt, стартова одинадцятка Де Дзербі варто 125 мільйонів євро, Тоді як основа Генка – 87,5 млн.

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До слова, звання найдорожчого гравця матчу ділять між собою четверо гравців. По 20 мільйонів євровалюти ресурс оцінив форварда бельгійців Пола Онуачу, а також тріо з Шахтаря в особі Додо, Манора Соломона і Тете.

Також варто відзначити, що основа донеччан майже на два роки молодший за своїх опонентів з Генка. Середній вік гравців Шахтаря 22,1 рік, тоді як у Генка – 24 роки.

На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі становить 2.25. На нічию виставлений коефіцієнт 3.55, на перемогу гостей – 3.20. Більш того, букмекери вірять, що донеччани пройдуть далі за підсумками двох поєдинків – 1.37.