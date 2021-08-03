Генк – Шахтер: где и когда смотреть дебют Де Дзерби в Лиге чемпионов

Донецкий клуб начинает свой путь к групповому раунду Лиги чемпионов с бельгийского оппонента

Первый матч для Роберто Де Дзерби в Лиге чемпионов - против Генка / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер стартует в Лиге чемпионов. Соперником донецкой команды в третьем раунде квалификации станет бельгийский Генк.

Поединок пройдет в одноименном городе на стадионе "Люминус Арена". Начало – в 21:00 по киевскому времени. Также поединок будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч Генк – Шахтер? В прямой трансляции игра будет показана на телеканале Футбол 1, а также на сервисе OLL.TV (в подписке). Кроме того, онлайн-трансляция матча Генк – Шахтер пройдет у нас на сайте.

Прошлый сезон для дончан вышел откровенно неудачным. Шахтер проиграл все трофеи на внутренней арене, из-за чего не сумел пробиться напрямую в группу Лиги чемпионов. Второе место в УПЛ позволит "горнякам" добиться цели через квалификацию турнира.

Для этого подопечным Де Дзерби нужно пройти двух соперников. Первым из них оказался бельгийский Генк, которому в прошлом году лишь немного не хватило для чемпионства. К тому же команда Йона ван дер Брома сумела выиграть Кубок страны.

Заявка Шахтера на матч с Генком:

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Нынешний сезон "шахтеры" (да, у Генка именно такое прозвище) начали неудачно. Команда уступила Брюгге в Суперкубке, после чего набрала лишь один балл в двух играх чемпионата (1:1 со Стандардом и 3:4 с Остенде). У Шахтера же картина получше. Дончане провели лишь два матча, обыграв Ингулец (2:1) и Львов (3:0).

Доселе Шахтер ни разу не играл с Генком, однако нередко пересекался с бельгийцами (12 матчей, 6 побед, 5 ничьих и 1 поражение). "Горняки" добыли по две победы над Андерлехтом и Гентом, а вот с Брюгге встречались куда чаще и не так эффективно (две победы против одной при 5-ти ничьих).

Прогноз букмекеров. По их мнению, фаворитом встречи является Шахтер. Коэффициент на триумф команды Де Дзерби составляет 2.25. На ничью выставлен коэффициент 3.55, на победу гостей – 3.20. Более того, букмекеры верят, что дончане пройдут дальше по итогам двух поединков – 1.37.