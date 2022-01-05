Динамовец с перегаром опоздал на первую тренировку года

26-летний вингер на час опоздал на первую в 2022 году тренировку французского Труа, где выступает на правах аренды до лета 2022-го.
Об этом сообщает L’Est-éclair.
Жерсон прибыл на базу Труа на такси в 10:30, в 11:00 присоединился к партнерам, извинившись за задержку. Однако примут ли его извинения, вопрос.
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Дело в том, это была первая тренировка Труа под руководством нового тренера – легенды Монако Бруно Ирлеса.
А ведь Жерсон испытывал терпение и предыдущего коуча Труа Лорана Батлеса, которого доводил до безумия своим образом жизни.
Таким образом, не исключено, у Труа лопнет терпение, и французы досрочно разорвут аренду с Родригесом и вернут его в Динамо, где, напомним, Жерсона тоже не хотят видеть.
ПОЧЕМУ ОПОЗДАЛ ЖЕРСОН
На первую тренировку Труа в 2022 году Родригес припозднился, так как задержался в Дубае, где отдыхал со своей украинской возлюбленной – теннисисткой Ольгой Янчук.
ПОЧЕМУ ЖЕРСОН НЕ НУЖЕН ДИНАМО
Напомним, Динамо отдало Родригеса в Труа, потому что он портил атмосферу в киевской команде. По слухам, Жерсон принялся активно знакомить с прелестями киевской ночной жизни новичка Динамо – венесуэльца Эрика Рамиреса.
Ранее Жерсон скандалил с бывшим главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко, также Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки Динамо с перегаром.
"Родригес – очень сильный футболист. Но он считал, и говорил об этом в слух, что он должен быть футболистом основного состава, и ни в коем случае его нельзя менять. Чего у Луческу быть не может", – говорил ранее президент Динамо Игорь Суркис.