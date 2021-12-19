18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья 2
Атлетико 1
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
22 декабря 22:30
Атлетик --
Реал --
26 декабря 14:30
Ливерпуль --
Лидс --
26 декабря 17:00
Манчестер Сити --
Лестер --
18 декабря 23:00 Онлайн
Беринчик --
Чаниев --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Беринчик выиграл! 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Головная боль Луческу возвращается. Французский клуб избавится от скандального динамовца

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
19 декабря, 11:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вингер французского Труа Жерсон Родригес может досрочно вернуться в киевское Динамо
Жерсон Родригес не прижился в Труа
Жерсон Родригес не прижился в Труа / Фото: Коллаж: Сегодня

Наставник французского клуба Лоран Баттлес недоволен игрой арендованного динамовца, а также его поведением вне футбольного поля.

Читайте также: Футболист, который забивал Украине, побил рекорд Месси

Реклама

Люксембуржец пропустил три последних матча чемпионата Франции, а также не был включен в заявку на кубковый поединок против Нанси (1:1, 2:4 по пен.), прошедший 18 декабря.

Всего в нынешнем сезоне Родригес провел 9 поединков, в которых забил один гол. Последний раз Жерсон выходил на поле 28 ноября в матче против Марселя (0:1).

Реклама

Отметим, что Жерсон Родригес перешел в Труа на правах аренды до конца сезона с дальнейшим правом обязательного выкупа. Неуживчивый характер люксембуржца дал о себе знать во Франции и теперь руководству Динамо опять нужно искать пристанище своему скандальному футболисту.

Жерсон Родригес и Ольга Янчук на отдыхе
Жерсон Родригес и Ольга Янчук на отдыхе / Фото: Instagram

Напомним, что Жерсон постоянно скандалил с тренерами Динамо, за-за чего люксембуржца отправляли из Киева подальше. В сезоне 2019/20 у Родригеса была аренда в турецком Анкарагюджю, но и там форвард имел проблемы с поведением.

Реклама

Жерсон Родригес пытается забить ударом через себя
Жерсон Родригес пытается забить ударом через себя / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

А тем временем, девушка скандальной звезды Динамо Жерсона Родригеса с размахом посетила киевские рестораны. За ночь она успела побывать в двух заведениях, где оставила в сумме 167 370 гривен.

Ольга Янчук хорошо отдохнула в ресторане
Ольга Янчук хорошо отдохнула в ресторане / Фото: Instagram

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Тоттенхэм

Сегодня

18:30

Ливерпуль

5.40

4.40

1.61

Милан

Сегодня

21:45

Наполи

2.33

3.40

3.20

Дженоа

21 дек

21:45

Аталанта

7.00

5.10

1.44
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять