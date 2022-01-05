Динамівець із перегаром запізнився на перше тренування року

Півзахисник збірної Люксембургу Жерсон Родрігес, який належить київському Динамо, потрапив у черговий скандал

Жерсон Родрігес / Фото: Instagram

26-річний вінгер на годину запізнився на перше в 2022 році тренування французького Труа, де виступає на умовах оренди до літа 2022-го.

Про це повідомляє L’Est-éclair.

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Жерсон прибув на базу Труа на таксі о 10:30, об 11:00 приєднався до партнерів, вибачившись за затримку. Проте чи приймуть його вибачення, питання.

Справа в тому, що це було перше тренування Труа під керівництвом нового тренера – легенди Монако Бруно Ірлеса.

Адже Жерсон випробовував терпіння і попереднього коуча Труа Лорана Батлеса, якого доводив до сказу своїм способом життя.

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Не виключено, у Труа урветься терпець, і французи достроково розірвуть оренду з Родрігесом і повернуть його до Динамо, де, нагадаємо, Жерсона теж не хочуть бачити.

ЧОМУ СПІЗНИВСЯ ЖЕРСОН

На перше тренування Труа у 2022 році Родрігес запізнився, оскільки затримався у Дубаї, де відпочивав зі своєю українською коханою – тенісисткою Ольгою Янчук.

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ЧОМУ ЖЕРСОН НЕ ПОТРІБНИЙ ДИНАМО

Нагадаємо, Динамо віддало Родрігеса в Труа, бо він псував атмосферу у київській команді. За чутками, Жерсон почав активно знайомити з принадами київського нічного життя новачка Динамо – венесуельця Еріка Раміреса.

Жерсон Родрігес не прижився в Труа / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше Жерсон скандалив із колишнім головним тренером киян Олексієм Михайличенком, також Родрігес відзначився тим, що приїжджав на тренування Динамо з перегаром.

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

"Родрігес – дуже сильний футболіст. Але він вважав, і говорив про це вголос, що він має бути футболістом основного складу , і у жодному разі його не можна міняти. Чого у Луческу бути не може", – говорив раніше президент Динамо Ігор Суркіс.