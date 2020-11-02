"Динамо" на матч с "Барселоной" получило английского судью, с которым украинцы побеждали

Сегодня стали известны судейские назначения на поединки элитного еврокубка, которые пройдут в среду, 4 ноября. В частности, определилось, что встречу "Барселоны" и киевского "Динамо" обслужит Майкл Оливер. Все судьи и в поле, и в работе с системой VAR представляют Англию. Тем временем, "Динамо" определилось с программой полета "спартанцев" в Барселону.

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Оливер знаменит в Англии тем, что в 2010 году в возрасте 25 лет стал самым молодым арбитром Премьер-лиги. В 2012 году получил статус рефери ФИФА и сразу же попал на матч молодежных сборных Украины и Словении, который наши выиграли в Киеве со счетом 2:0. Дважды с ним побеждали и наши клубы в Лиге Европы: "Динамо" в 2014-м обыграло в Румынии "Стяуа" (2:0), а "Шахтер" летом 2020-го разобрался с "Базелем" в четвертьфинале (4:1).

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А вот испанский гранд с Майклом Оливером пересекался лишь однажды. В ноябре 2019 года "Барса" не смогла на своем поле обыграть чешскую "Славию" на групповом этапе Лиги чемпионов (0:0).

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