Динамо избавилось от бразильского защитника. Толку от него было мало

28-летний бразильский защитник киевского Динамо Сидклей сменил клуб. До конца сезона футболист отправился на правах аренды в греческий ПАОК.

Сидклей перешел в Динамо в июле 2018 года из Атлетико Паранаэнсе. С тех пор за три сезона Сидклей не смог стать основным игроком Динамо. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Украины шесть матчей, выходя на замену (всего 53 минуты) и забил два мяча.

А в нынешнем в его активе 28 минут в матче с Минаем и выход на замену уже в компенсированное время в игре с Ингульцом.

Греческий клуб уже представил футболиста эмоциональным роликом.

Sidcley 16



Welcome to #PAOK#Sidcley#Reloaded#SidcleyIsHere



