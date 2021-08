Динамо позбулося бразильського захисника. Толку від нього було мало

28-річний бразильський захисник київського Динамо Сідклей змінив клуб. До кінця сезону футболіст вирушив на правах оренди в грецький ПАОК.

Сідклей перейшов у Динамо в липні 2018 року з Атлетіко Паранаенсе. Відтоді за три сезони Сідклей не зміг стати основним гравцем Динамо. У минулому сезоні він провів у чемпіонаті України шість матчів, виходячи на заміну (всього 53 хвилини) і забив два м'ячі.

А в нинішньому в його активі 28 хвилин в матчі з Минаєм і вихід на заміну вже в компенсований час у грі з Інгульцем.

Грецький клуб вже представив футболіста емоційним роликом.

Sidcley 16



Welcome to #PAOK #Sidcley #Reloaded #SidcleyIsHere



