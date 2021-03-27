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"Динамо" громит "Динамо": Киев в "товарняке" обыграл Бухарест

27 марта, 19:32

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Подопечные Луческу забили три гола румынским одноклубникам

Паузу между отборочными матчами к ЧМ-2022 киевское "Динамо" заполнило товарищеским поединком с одноклубниками из Бухареста. Встреча состоялась сегодня на "Олимпийском". Ранее мы сообщали, что "Динамо" (Бухарест) сейчас испытывает серьезные финансовые проблемы, и украинский клуб решил помочь их решить проведением благотворительной встречи.

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Большинство футболистов киевлян разъехались по национальным командам, тем не менее стартовый состав подопечных Луческу нельзя назвать таким уж слабым. Шанс поиграть получили те, кто не часто выходил последнее время на поле, плюс опытные Бойко, Буяльский, де Пена, Гармаш.

В общем "Динамо" Киев добыло уверенную победу – 3:0. На 22-й минуте Клейтон замкнул прострел от Гармаша. На 41-й Леднев с пределов штрафной попал в угол ворот. А в компенсированное время Хондак ударом головой поставил точку в матче.

Киевляне начали поединок в таком составе: Бойко, Сидклей, Шепелев, Кендзера, Тымчик, Андриевский, Гармаш, Буяльский, де Пена, Леднев, Клейтон. На замену выходили: Моргун, Биловар, Хондак, Скорко, Кузик, В. Волошин, Надольский, Михайленко, Ванат, Горбач, Н. Волошин.

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товарищеский матч Динамо Киев Динамо Бухарест
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