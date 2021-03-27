"Динамо" громить "Динамо": Київ у "товарняку" обіграв Бухарест

Паузу між відбірковими матчами до ЧС-2022 київське "Динамо" заповнило товариським поєдинком з одноклубниками з Бухареста. Зустріч відбулася сьогодні на "Олімпійському". Раніше ми повідомляли, що "Динамо" (Бухарест) зараз зазнає серйозних фінансових проблем, і український клуб вирішив допомогти їх розв'язати проведенням благодійної зустрічі.

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Більшість футболістів киян роз'їхалися по національних командах, проте стартовий склад підопічних Луческу не можна назвати таким вже слабким. Шанс пограти отримали ті, хто не часто виходив останнім часом на поле, плюс досвідчені Бойко, Буяльський, де Пена, Гармаш.

Загалом "Динамо" Київ здобуло впевнену перемогу – 3:0. На 22-й хвилині Клейтон замкнув простріл від Гармаша. На 41-й Ледньов з меж штрафного влучив у кут воріт. А в компенсований час Хондак ударом головою поставив крапку в матчі.

Кияни почали поєдинок в такому складі: Бойко, Сідклей, Шепелев, Кендзьора, Тимчик, Андрієвський, Гармаш, Буяльський, де Пена, Ледньов, Клейтон. На заміну виходили: Моргун, Біловар, Хондак, Скорко, Кузик, В. Волошин, Надольский, Михайленко, Ванат, Горбач, Н. Волошин.

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