Українська
$ 27,97
33,89
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Динамо" – это вам не "Манчестер Юнайтед": тренер "Брюгге" не расстроен жребием

14 декабря, 22:54

Елена Павлова Елена Павлова

Филипп Клеман считает киевлян соперником своего уровня

Главный тренер бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман не особо расстроился, получив в соперники по 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо". Напомним, что в 2019 году бельгийцы обыграли украинский клуб в квалификации Лиги чемпионов.

Реклама

Читайте также: "Динамо" не сильнее "Брюгге": бывший тренер киевлян – о жребии Лиги Европы

"Не самый приятный жребий, но выход в следующий этап турнира вполне реален. Киевское "Динамо" – это вам не "Манчестер Юнайтед" и не "Зальцбург". Тем не менее, мы знаем, что это сложный соперник еще с прошлого года. Мы тогда их выбили в квалификации Лиги чемпионов, но это было тяжелое противостояние", – цитирует Клемана сайт "Брюгге".

Филипп Клеман

Филипп Клеман / Фото: Reuters

"Уверен, что и "Динамо" удостоверилось, что мы не просты. В нынешнем году они прошли "Гент" и АЗ. Думаю, что это команда нашего уровня. Мы должны будем показать скоростной футбол, потому что "Динамо" зарекомендовало себя клубом с контратакующим стилем", – отметил бельгийский наставник.

Первый поединок состоится 18 февраля 2021 года в Киеве, ответный – 25 февраля. Ранее мы писали, что известно о "Брюгге" и чего ждать от соперника "Динамо" в Лиге Европы.

Реклама

Смотрите, как "Динамо" обыграло в Лиге чемпионов "Ференцварош"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетях
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетяхФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
До слез! Реакция годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой (видео)
До слез! Реакция годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой (видео)Футбол
Футболист заживо сгорел в ДТП после корпоратива
Футболист заживо сгорел в ДТП после корпоративаФутбол
"Не знала, что он футболист, еще и домой на такси подвез": супруга – о знакомстве с Олегом ГусевымФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять