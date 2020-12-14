"Динамо" – это вам не "Манчестер Юнайтед": тренер "Брюгге" не расстроен жребием

Главный тренер бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман не особо расстроился, получив в соперники по 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо". Напомним, что в 2019 году бельгийцы обыграли украинский клуб в квалификации Лиги чемпионов.

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"Не самый приятный жребий, но выход в следующий этап турнира вполне реален. Киевское "Динамо" – это вам не "Манчестер Юнайтед" и не "Зальцбург". Тем не менее, мы знаем, что это сложный соперник еще с прошлого года. Мы тогда их выбили в квалификации Лиги чемпионов, но это было тяжелое противостояние", – цитирует Клемана сайт "Брюгге".

Филипп Клеман / Фото: Reuters

"Уверен, что и "Динамо" удостоверилось, что мы не просты. В нынешнем году они прошли "Гент" и АЗ. Думаю, что это команда нашего уровня. Мы должны будем показать скоростной футбол, потому что "Динамо" зарекомендовало себя клубом с контратакующим стилем", – отметил бельгийский наставник.

Первый поединок состоится 18 февраля 2021 года в Киеве, ответный – 25 февраля. Ранее мы писали, что известно о "Брюгге" и чего ждать от соперника "Динамо" в Лиге Европы.

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