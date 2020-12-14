"Динамо" не сильнее "Брюгге": бывший тренер киевлян – о жребии Лиги Европы

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо разобрал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для киевского клуба. Специалист считает, что шансы команд на выход в следующий раунд равны. Напомним, что в 2019 году бельгийцы обыграли "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.
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"Брюгге" – хорошая команда. Нам сложно играть с такими коллективами. Шансы у обоих клубов равны. Возможно, бельгийцы продадут нескольких игроков, которыми интересуются в английской Премьер-лиге, возможно, киевляне тоже усилятся, но, на сегодняшний день, "Динамо" не сильнее "Брюгге", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.
"Брюгге" – приличный соперник на уровне Лиги Европы, не хуже "Динамо" – в чем-то даже лучше. Думаю, киевляне этой зимой обязательно кого-то подпишут, потому что команда действительно нуждается в усилении", – сказал Сабо.
Ранее мы рассказывали, что известно и чего ждать от "Брюгге". Первый поединок состоится 18 февраля 2021 года в Киеве, ответный – 25 февраля.
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