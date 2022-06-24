Давайте уже после войны. Чем дальше будет заниматься Андрей Шевченко?

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко намерен использовать свое имя и влияние, чтобы собрать как можно больше средств в поддержку Украины

Андрей Шевченко на митинге в Лондоне / Фото: Instagram

Андрей Шевченко довольно успешно работал со сборной Украины, а вот клубная карьера украинцу не удалась. Его достаточно быстро уволили из Дженоа. В Италии он поработал всего пару месяцев.

Сможем ли мы в ближайшее время увидеть Андрея Николаевича на тренерской скамейке клуба или сборной? На этот вопрос ответил его пресс-аташе в национальной команде Николай Васильков.

Реклама

"Я с ним разговаривал и насколько понял, пока идет война, он вообще не планирует возобновлять карьеру тренера. По крайней мере, пока идут активные боевые действия. Он говорит, что все усилия бросит на то, чтобы использовать свое имя и влияние, чтобы помочь Украине и привлечь как можно больше средств. Также Андрей запустил совместный проект "Спортивный фронт", главная цель которого – бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за войну или не озвучили свою позицию, и всесторонняя поддержка украинского спорта", – цитирует Василькова FanDay.

Шевченко призывает остановить войну / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко принял участие в благотворительном матче на Олимпийском стадионе в Лондоне. Перед матчем легендарный бегун Усэйн Болт передал Шеве свою сине-желтую капитанскую повязку в знак солидарности с Украиной.