В поддержку Украины. Благородный поступок от самого быстрого человека планеты

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся традиционный благотворительный матч Soccer Aid (Футбольная помощь). Средства, собранные во время матча, направляются в Unicef, в поддержку детей со всего мира. Определенная часть суммы, по словам организаторов, будет передана украинским детям.

Формат поединка предусматривал встречу сборной Англии против Звезд всего мира. В матче приняли участие легендарные футболисты и поп-звезды.

В составе команды Звезд всего мира сыграл украинский обладатель Золотого мяча-2004 Андрей Шевченко. Кроме нашего земляка, на поле вышли Роберто Карлос, Андреа Пирло, Кафу, Петр Чех и многие другие.

Формат матча предусматривал встречу двух олимпийских чемпионов лондонской Олимпиады-2012 – стайера Мо Фара (сборная Англии) и ямайца Усейна Болта (команда Звезд мира).

В начале матча произошел самый эмоциональный момент поединка. Легендарный Усэйн Болт вышел на игру с сине-желтой капитанской повязкой, которую перед стартовым свистком передал Андрею Шевченко.

I love everything about this. Bolts beautiful gesture, Shevchenkos emotion, and an oblivious Cafu thinking the cameras on him pic.twitter.com/DPS8ZnnjhX