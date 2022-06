На підтримку України. Шляхетний вчинок від найшвидшої людини планети

На Олімпійському стадіоні у Лондоні відбувся традиційний благодійний матч Soccer Aid (Футбольна допомога). Кошти, зібрані під час матчу, направляються до Unicef, на підтримку дітей з усього світу. Певну частину суми, за словами організаторів, буде передано українським дітям.

Формат поєдинку передбачав зустріч збірної Англії проти Зірок усього світу. У матчі взяли участь легендарні футболісти та поп-зірки.

У складі команди Зірок усього світу зіграв український володар Золотого м'яча-2004 Андрій Шевченко. Окрім нашого земляка, на поле вийшли Роберто Карлос, Андреа Пірло, Кафу, Петро Чех та багато інших.

Формат матчу передбачав зустріч двох олімпійських чемпіонів лондонської Олімпіади-2012 – стаєра Мо Фара (збірна Англії) та ямайця Усейна Болта (команда Зірок світу).

На початку матчу стався найемоційніший момент поєдинку. Легендарний Усейн Болт вийшов на гру з синьо-жовтою капітанською пов'язкою, яку перед стартовим свистком передав Андрію Шевченку.

I love everything about this. Bolts beautiful gesture, Shevchenkos emotion, and an oblivious Cafu думати про cameras on him pic.twitter.com/DPS8ZnnjhX