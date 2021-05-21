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Бывший тренер Львова избил российского футболиста

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 мая, 23:51
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Нынешний главный тренер команды Пюник Егише Меликян побил российского футболиста Антона Кобялко, который дал ему пощечину при всей команде
Егише Меликян
Егише Меликян / Фото: Канал Футбол

20 мая в аэропорту главный тренер Пюника Егише Меликян избил форварда команды Антона Кобялко.

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Отношения между тренером и нападающим испортились во время матча Пюник – Арарат-Армения. В итоге клуб решил досрочно расторгнуть контракт российского игрока.

"Перед отъездом в Россию Кобялко пришел на базу клуба, попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с Шираком. Кобялко подошел попрощаться с тренером Меликяном и попросил того извиниться за то, что тот во время матча Пюник – Арарат-Армения отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт.

В тренде

В аэропорту Кобялко нагнали Егише Меликян и заместитель генерального директора Пюник, член исполкома ФФА Ким Аракелян и избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию", – Об этом сообщает Чемпионат.

Напомним, что Егише Меликян в чемпионате Украины играл за Металлург Донецк, Сталь, Зарю и Говерлу. А в прошлом сезоне работал главным тренером ФК Львов.

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