Колишній тренер Львова побив російського футболіста

Нинішній головний тренер команди Пюнік Єгіше Мелікян побив російського футболіста Антона Кобялко, який дав йому ляпаса при всій команді

/ Фото: Канал Футбол

20 травня в аеропорту головний тренер Пюніка Єгіше Мелікян побив форварда команди Антона Кобялко.

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Відносини між тренером і нападаючим зіпсувалися під час матчу Пюнік – Арарат-Вірменія. У підсумку клуб вирішив достроково розірвати контракт російського гравця.

"Перед від'їздом до Росії Кобялко прийшов на базу клубу, попрощатися з командою, яка відправлялася в Гюмрі на гру з Шираком. Кобялко підійшов попрощатися з тренером Мелікяном і попросив того вибачитися за те, що той під час матчу Пюнік – Арарат-Вірменія відіслав його по матері. Отримавши відмову, Кобялко дав ляпаса тренеру при всій команді і зник з території бази в аеропорт.

В аеропорту Кобялко нагнали Єгіше Мелікян і заступник генерального директора Пюніка, член виконкому ФФА Кім Аракелян і побили при людях, поваливши на землю і завдавши численних ударів по голові. У поліції Кобялко відмовився давати свідчення і полетів до Росії" , – про це повідомляє Чемпіонат.

Нагадаємо, що Єгіше Мелікян в чемпіонаті України грав за Металург Донецьк, Сталь, Зорю і Говерлу. А в минулому сезоні працював головним тренером ФК Львів.