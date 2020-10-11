Бущан не считает себя ни героем, ни виновником поражения сборной Германии

Вчера вечером наши футболисты потерпели второе поражение подряд в Лиге наций. После поединка на "Олимпийском" статистики назвали Бущана лучшим игроком сборной Украины в матче с Германией. Кипер киевского "Динамо" признал свою ошибку в эпизоде со вторым голом и не стал себя хвалить за несколько "сэйвов".

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Об этом Георгий рассказал в комментарии телеканалам "Футбол":

"Да, моя ошибка повлияла на конечный результат, но не на игру команды. Мы не остановились, играли в свой футбол. К сожалению, в футболе бывает всякое. Надо просто проанализировать случившееся и двигаться дальше. А "сэйвы" – это следствие психологической работы, которая была проделана после игры во Франции. Если вспомнить прошлый матч, было не так приятно. Залетело все, что летело в створ и мимо меня. Но мы двигаемся только дальше".

Также 26-летний уроженец Одессы опроверг слухи, что он не был готов психологически к игре с немцами после фиаско во Франции:

"Я не знаю, кто говорил, что я был подавлен после поражения Франции. Мое психологическое состояние всегда на одном уровне. У меня была проблема физического характера с коленом, которое было прооперировано. Осенью специфика полей такая, что при переходе с более мягкого на более жесткое покрытие, колено может воспаляться. После перелета в Киев оно немного воспалилось, но на следующий день я уже тренировался и готовился к матчу".

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Смотрите обзор матча Украина – Германия:

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