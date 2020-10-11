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Защитник сборной Украины выделил главный позитив в поражении от Германии

11 октября, 07:49

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Динамовец Александр Караваев рассказал о стремлении противостоять сильным командам

В субботу вечером сборная Украина проиграла Германии в третьем туре Лиги наций. Впервые за четыре года "сине-желтые" уступили в трех матчах подряд. Однако игра с немцами уже не была для подопечных Шевченко такой безнадежной, как с французами. Своими впечатлениями после финального свистка поделился защитник Александр Караваев.

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Его слова приводит официальный сайт УАФ:

"Я поддерживаю Андрея Шевченко в том, что главным позитивом стало возвращение болельщиков на трибуны. Было очень приятно играть со зрителями. Последний раз подобная поддержка у нас была в матче с Португалией. Хочу поблагодарить всех, кто пришел на стадион.

Мы шли в атаку до последних минут. Ведь у нас есть серьезный стимул — возможность играть на таком уровне, с такими командами. Силы появляются сами, так что об усталости не может быть и речи. Все, кто попадает в сборную, отмечают прекрасную атмосферу в команде. Мы стараемся доказать, что можем играть на высоком уровне, отдаем этому все силы.

Сейчас нужно восстановиться перед матчем с Испанией. Думаю, у нас не возникнет с этим проблем, ведь в сборной есть медицинский штаб, на работу которого никогда не было нареканий".

Читайте также, что после матча с Германией говорил Андрей Шевченко.

Смотрите обзор матча Украина – Германия:

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футбол Сборная Украины сборная Германии Лига наций Александр Караваев
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