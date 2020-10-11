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Статистики раздали неожиданные оценки украинцам за матч с Германией

11 октября, 08:26

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Популярный портал WhoScored особо выделил вратаря нашей команды

Сборная Украины потерпела первое домашнее поражение в элитном дивизионе Лиги наций. Однако после поединка на НСК "Олимпийский" тренер сборной Германии похвалил Бущана, хотя ошибка вратаря привела ко второму голу в ворота хозяев.

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По подсчетам статистиков, мы проиграли по всем пунктам: матч Украина – Германия в цифрах. Кроме командных усилий, оценили и индивидуальные действия футболистов. Авторитетный сайт WhoScored самый высокий балл среди подопечных Андрея Шевченко поставил Георгию Бущану – 7,2. Несмотря на грубую ошибку, кипер во многих ситуациях выручал команду. На втором месте – левый защитник Эдуард Соболь (6,7), а вот худшим признали Андрея Ярмоленко. У вингера "Вест Хэма" игра действительно не шла (5,8).

В сборной Германии главным героем оказался Леон Горецка – автор победного гола (7,8). А одну из самых низких оценок среди игроков стартового состава получил вратарь Мануэль Нойер (6,3).

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Напомним, уже во вторник "сине-желтые" сыграют очередной поединок Лиги наций – дома против команды Испании. Накануне Испания минимально обыграла Швейцарию.

Смотрите решающий гол в матче Украина – Германия:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол оценки Сборная Украины сборная Германии Лига наций Георгий Бущан
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