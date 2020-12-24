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Буффон неожиданно получил от Месси две бутылки пива

24 декабря, 16:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аргентинец оригинально отмечает свое феноменальное голевое достижение

Во вторник вечером Лионель Месси побил "вечный" рекорд Пеле, забив 644 мяча в составе одного клуба – испанской "Барселоны". По этому поводу 33-летний аргентинский форвард решил своеобразно потроллить вратарей, которых он огорчал, и отпраздновать вместе с ним знаменательный рекорд.

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Месси отправил голкиперам в разные уголки мира 644 бутылки пива. Первым сегодня о получении подарка известил не менее легендарный итальянец Джанлуиджи Буффон. 42-летний страж ворот "Ювентуса" показал в соцсетях бутылки под номерами 514 и 515. Слишком огорчаться Буффон не стал, ответив на подношение теплыми словами:

"Я воспринимаю это как комплимент. У нас были великие битвы в течение многих лет! Поздравляю с побитием рекорда. Это действительно невероятное достижение".

Читайте, что сказал Линекер – о грандиозном рекорде Месси: "Его никто не побьет".

Смотрите, как Лионель забивал в ворота киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. Аргентинец заработал и реализовал пенальти в Барселоне в ноябре:

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футбол пиво гол Лионель Месси Джанлуиджи Буффон
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