Будут играть в своем вонючем чемпионате. Нагорняк о будущем российского футбола

Российская агрессия против Украины дорого обойдется спортсменам из Мордора. Отстранения от соревнований, дисквалификации – это лишь небольшая плата за то зло, которое принесла Россия в Украину.
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Главный тренер сборной Украины U-18 Сергей Нагорняк поделился своими мыслями о перспективах российского футбола.
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"Все, что связано с Россией – я игнорирую. Их телевизионная пропаганда, как и армия, идет по трупам мирных жителей Украины. Я верю, что Россия в мировом сообществе будет изгоем.
Российских спортсменов нужно отправлять за российским кораблем. Есть только единицы тех, кто осмелился высказаться против войны. Из футбольных людей только Федор Смолов, если я не ошибаюсь, высказался против этой агрессии. Все остальное – это биомасса.
Пусть играют в своем вонючем местном чемпионате. Повторюсь, Россию нужно изолировать, тогда всему миру станет легче", – сказал Нагорняк в комментарии Zbirna.com.
Напомним, в ответ на вторжение РФ на территорию Украины ФИФА и УЕФА полностью забанили агрессора. Сборная России, а также все российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.