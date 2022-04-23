Будут играть в своем вонючем чемпионате. Нагорняк о будущем российского футбола

Российская агрессия против Украины дорого обойдется спортсменам из Мордора. Отстранения от соревнований, дисквалификации – это лишь небольшая плата за то зло, которое принесла Россия в Украину.

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Главный тренер сборной Украины U-18 Сергей Нагорняк поделился своими мыслями о перспективах российского футбола.

"Все, что связано с Россией – я игнорирую. Их телевизионная пропаганда, как и армия, идет по трупам мирных жителей Украины. Я верю, что Россия в мировом сообществе будет изгоем.

Российских спортсменов нужно отправлять за российским кораблем. Есть только единицы тех, кто осмелился высказаться против войны. Из футбольных людей только Федор Смолов, если я не ошибаюсь, высказался против этой агрессии. Все остальное – это биомасса.

Пусть играют в своем вонючем местном чемпионате. Повторюсь, Россию нужно изолировать, тогда всему миру станет легче", – сказал Нагорняк в комментарии Zbirna.com.